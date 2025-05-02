Kırmızı Et Üretiminde 20 Yıl Sonra Bir İlk! Sert Düşüş Oldu

Türkiye’de kırmızı et üretimi, 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 11,7 oranında gerileyerek 2 milyon 105 bin 895 tona düştü. Böylece 2001 yılından itibaren yayımlanan veri setinde toplam kırmızı et üretiminde kaydedilen en sert düşüş gerçekleşti.

Kırmızı Et Üretiminde 20 Yıl Sonra Bir İlk! Sert Düşüş Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalışla 1 milyon 483 bin 42 tona geriledi. Koyun eti üretimi yüzde 10,5 düşüşle 509 bin 539 tona indi. Keçi eti üretimi ise yüzde 22,8 oranında azalarak 99 bin 532 tona düştü. Manda eti üretimi de yüzde 10,4 gerileyerek 13 bin 781 ton seviyesine indi.

Kırmızı Et Üretiminde 20 Yıl Sonra Bir İlk! Sert Düşüş Oldu - Resim : 1

SIĞIR ETİ ÜRETİMİNDEKİ PAY YÜZDE 70,4 OLDU

Toplam kırmızı et üretiminin büyük kısmını sığır eti oluşturdu. 2024 yılı itibarıyla kırmızı et üretiminin yüzde 70,4’ü sığır etinden, yüzde 24,2’si koyun etinden, yüzde 4,7’si keçi etinden ve yüzde 0,7’si manda etinden sağlandı.

SON DÜŞÜŞ 2004’TE YAŞANMIŞTI

Toplam kırmızı et üretiminde son gerileme 2004 yılında yüzde 2,6 oranında kaydedilmişti. 2024’teki yüzde 11,7’lik düşüş ise son 20 yılın en yüksek oranlı daralması olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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