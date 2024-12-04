Merkez Bankası'ndan Türk Lirası Açıklaması: 45 Ayın Zirvesinde...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, endeks kasım ayında 67,03 seviyesine çıkarak 45 ayın en yüksek değerine ulaştı. Böylece Türk Lirası reel döviz kuru endeksi üst üste üçüncü ayda da artış göstermiş oldu. Bir önceki ayda bu seviye 64,84 olarak kaydedilmişti.

Bu artış, Türk Lirası’nın üst üste üç aydır değer kazanmaya devam ettiğini ve Türkiye’nin döviz kurundaki dengelenme çabalarının "meyve verdiğini" gösteriyor.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası’nın diğer ülke para birimlerine karşı satın alma gücünü ve bu gücün zaman içindeki değişimini ölçen bir göstergedir. Endeksin artması, TL’nin değer kazandığını ve Türk mallarının yabancı mallara kıyasla daha pahalı hale geldiğini ifade ediyor. Endeksin düşmesi ise Türk mallarının yabancı mallar karşısında fiyat avantajı sağladığını gösteriyor.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru benzeri veriler, Türkiye ekonomisinin rekabet gücü ve enflasyonla mücadelesindeki başarıyı anlamak açısından kritik bir önem taşıyor.