Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Motokurye ve bahşiş gelirlerine vergi geliyor mu?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin işverence çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve ücret matrahına eklenerek gelir vergisi tarifesine göre tevkif suretiyle vergilendiriliyor.

Banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte müşteriler yeme içme bedeline ilave olarak bahşiş ödemelerini de kartla yapmaya başladı. Bu durumda, ayrı gösterilemediği için bahşiş olarak yapılan ödeme, yeme içme hizmetinin matrahına dahil bir unsur olarak kabul ediliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.

"YENİ VERGİ YOK"

Yaşanan bu gelişmeler sonrası motokurye ve bahşiş gelirlerlerine 'yeni vergi gelecek' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak."

Kaynak: Gerçek Gündem