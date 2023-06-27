Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bilanço verilerine dair bilgilendirmede bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" dedi.

Rezervleri daha da güçlendirmek için ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaların hızlandırıldığını kaydeden Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."