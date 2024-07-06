Mehmet Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu: Kim, Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emekli maaş zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.

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Mehmet Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu: Kim, Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların zammını yakından ilgilendiren genelgeyi imzaladı.

Böylece memur ve memur emeklisi zammı, kıdem tazminatı tavanı ve yeni bedelli askerlik ücreti kesinleşti.

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Genelgeye göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Hürriyet'te yer alan habere göre, kararla kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Buna göre kıdem tazminatında maksimum ödenecek tutar 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.

Mehmet Şimşek İmzaladı, Yeni Ücretler Belli Oldu: Kim, Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? - Resim : 1

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