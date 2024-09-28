Kredi ve Kredi Kartı Borcu Nasıl Yapılandırılacak? Örnek Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

YAPILANDIRMA SONRASI KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek.

Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek.

Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3,11 olacak.

Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak.

50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak.

50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.

(Bu hesaplama yapılırken bankaların masraf alıp almayacağı bilinmediğinden dikkate alınmamıştır. Ayrıca bankalar çeşitli kampanyalar ile faiz oranını daha da düşük uygulayabilir.)

İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILACAK?

İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek.

Bu durumda borçlar, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

KREDİ YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Kredilerde yapılandırma faiz oranı da yüzde 3,11 olacak.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI KAÇ?

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu.

50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.

FAİZ ORANLARI NE ZAMAN BELİRLENECEK?

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

FAİZ ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

Kasım ayından itibaren kredi kartı faiz oranları borç oranına göre belirlenecek.

Merkez Bankası'nın kararına göre daha düşük borcu olan kart kullanıcısı daha az faiz ödeyecek.

TCMB'nin referans faiz oranı bugün itibarıyla yüzde 3,11 olarak uygulanıyor.

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları şu şekilde uygulanacak:

Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50

25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25

150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75

Kaynak: Ekonomim