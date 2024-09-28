Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor: Bilet Fiyatları ve Tarihleri Açıklandı

Tıpkı kartpostallardaki gibi olağanüstü manzaralar eşliğinde seyahat edebileceğiniz Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları ve sefer saatleri açıklandı.

ARALIK’TAN MART’A

Turistik Doğu Ekspresi trenleri, Ankara’dan 23 Aralık 2024 (dâhil)-28 Şubat 2025 (dâhil) tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 25 Aralık 2024 (dâhil)- 2 Mart 2025 (dâhil) tarihleri arasında çarşamba, cuma, pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak

TOPLAM 60 SEFER

Turistik Doğu Ekspresi treni ile 2024-2025 sezonunda Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirilecek.

HANGİ İSTASYONLARDA DURACAK?

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacaktır.

TRENİN KAPASİTESİ 160 KİŞİ

Turistik Doğu Ekspresi trenleri sekiz yataklı ve bir yemekli vagondan oluşuyor. Her bir yataklı vagon 10 adet kompartımandan, her bir kompartıman ise iki adet yataktan oluşmak üzere trenin kapasitesi 160 kişidir.

NASIL BİLET ALIRIM?

Vagonlarda 10 adet kompartıman olup 20 kişi kapasiteli.

Bilet almak için tıklayın: https://bilet.tcdd.gov.tr/

Trenlerin oda ücreti, tek yön olarak dönemlerine göre KDV dâhil 10.500 tl'den başlıyor, yılbaşından sonra ise 13.000 tl'ye yükseliyor.