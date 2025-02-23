Konut Fiyatlarını Düşürecek Formül: Sektörden Dikkat Çeken Arsa Çağrısı

Sektör temsilcileri, inşaat projelerinde arsa maliyetlerinin toplam maliyetin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtti. “Devlet, hazine arazilerini uygun fiyatla sektöre tahsis ederse, çok daha uygun fiyatlı konutlar üretebiliriz” diyerek, bu adımın hem ev sahipliği oranını artıracağını hem de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade ettiler.

KONUT ÜRETİMİ TALEBE YETMİYOR

Türkiye’de yıllık konut ihtiyacı 1 milyon civarındayken, son 10 yılda ortalama üretim 750 binin altında kaldı. Son 5 yılda ise bu rakam 600 bin seviyesine indi. Nüfus artışı, evlilikler ve yatırım talebi, ihtiyacı daha da yükseltiyor. Devlet, Emlak Konut ve TOKİ ile üretimi desteklese de, özel sektörün devreye girmesi şart. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, 260 sektörü etkileyen ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan inşaat sektörünün canlanması, ekonomik büyümeyi hızlandıracak.

SEKTÖRDEN DESTEK TALEBİ

İnşaat sektörü, enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışla zorlanıyor. Yeni proje sayısı azalırken, cam, kapı, mobilya gibi yan sektörler de bu durgunluktan etkileniyor. Sektör temsilcileri, “İnşaat, sanayiyle doğrudan bağlantılı. Gıda, ilaç ve tekstil dışında birçok alan inşaata bağımlı. Durgunluk, istihdam ve tüketimi vuruyor. Sektörün acilen desteklenmesi gerekiyor” dedi.

FİYAT DÜŞÜŞÜ MÜMKÜN

Temsilciler, arsa maliyetlerinin yüzde 50’den yüzde 15-20’ye indirilmesiyle fiyatların düşeceğini savundu. “Şu anda 8 milyon TL’ye satılan bir ev, bu yöntemle yaklaşık 4 milyon TL’ye düşebilir. Belediyeler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhitlerle iş birliği yapmalı, yeni imar alanları açmalı ve uygun arsa tahsisi sağlamalı” önerisi getirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi