Kayıtdışı Vergi İçin Bir Adım Daha! Resmi Gazete’den Duyuruldu: Fiş ve Faturalar İçin Karar

Ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ya da farklı türde belgelerin düzenlenmesi halinde uygulanacak cezalarla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’de yer aldı.

Yeni düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan fiş, fatura ve serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içinde birden fazla kez düzenlenmemesi veya alınmaması durumunda hem alıcıya hem de satıcıya her tespit için artan oranlarda vergi cezası uygulayacak.

Örneğin, fatura düzenlememede asgari ceza tutarı birinci tespitte 10 bin lira iken, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.

BİLDİRENE CEZA YOK

Belge düzenleme yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve alıcı tarafından da vergi dairesinin bilgisine girmeden en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi durumunda alıcıya ceza kesilmeyecek.

Buna göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler kendilerine belge düzenlenmediğini 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirlerse bu kişilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Belgeyi düzenlemeyenler ise 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Ayrıca, satıcı tarafından alıcıya Vergi Usul Kanunu'nda sayılan belgelerin dışında farklı bir belge verilir ve alıcı bu durumu 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirse yine alıcıya ceza kesilmeyecek fakat satıcıya 6 kat artırımlı ceza kesilecek.

KAYIT DIŞI FAALİYETLERDE CEZA ARTIŞI

Düzenlemede kayıt dışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi.

Bu kapsamda, vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyette bulunanlara kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Mükellefiyet tesis ettirildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için daha sonra yeni bir tarhiyat yapılması durumunda da cezalar artırımlı tatbik edilecek.

Öte yandan, dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine ilişkin bildirimlerin yapılmaması, eksik veya yanıltıcı yapılması durumunda da her bir bilgi için ayrı ayrı ceza uygulanacak. ​​​​​​​

Kaynak: AA