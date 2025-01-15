Kademeli Emeklilik Açıklaması Gündem Yarattı! Bakan Işıkhan’dan Milyonları Tedirgin Eden Sözler: Emekli Maaşları Tehlikede Mi?

1999-2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ancak EYT kapsamına girmeyenler kademeli emeklilik ne zaman çıkacak diye merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Bakan Işıkhan, “Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir” değerlendirmesini yaptı.

“TALİHSİZ AÇIKLAMA”

O açıklama 16 milyon emekliyi tedirgin etti. Sebebi ise emekli maaşlarının ödenip ödenmemesi konusunda bir sorunun olup olmamasıydı. Bakan Işıkhan’ın ‘emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz’ sözlerine ünlü Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den çok sert bir eleştiri geldi. Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını talihsiz bulan Ozan Bingöl, “Sayın Çalışma Bakanı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve bütçesinden haberi yok. Gelirlerin giderleri karşılama oranı 2024'te yüzde 100'ün üzerine çıkmış. Hal böyleyken böyle bir açıklama” ifadelerini kullandı.

“YA ÖZÜR DİLE YA KOLTUĞU BIRAK”

Bingöl, Bakan Işıkhan’a ‘özür dilemesi’ için çağrıda bulunurken, “Ya sayın bakanın dili sürçtü, umarız bunu düzeltir. Eğer dili sürçmediyse bu açıklamayı bilerek isteyerek yaptıysa ne kurumdan ne kurumun gelirinden giderinden haberdar. Emekliler market market gezip indirimlere bakıyorlar. Milyonlarca emeklisine bunu reva gören sistemi sorgulamak gerekir. Sinirlenmemek elde değil. Çalışma Bakanı'nın SGK'nın gelir gider dengesinden haberi olduğunu düşünmüyorum. Dili sürçtüyse kamuoyundan özür dilemeli. Aksi halde bu koltuğu bırakmalı” dedi.

“BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR KONU KONUŞULMADI”

“Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bugüne kadar ne emekli maaşı ne memur maaşı ödenmemesi bir durum oluşmamıştır” diyen Ozan Bingöl, “Böyle bir konu konuşulmamıştır. Bu ülkede kaynak vardır. Zaten emekli üç kuruş alıyor emekli. Bir de böyle bir tedirginlik... Zaten yatan maaş, maaş değil” şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi