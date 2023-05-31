İzmir Kahve Fuarı, kapılarını açıyor. 1 – 4 Haziran 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleştirilecek İzmir Kahve Fuarı, sektör profesyonelleri olduğu kadar kahve meraklıları için de buluşma noktası olacak. Fuar; Demleme ve Tadım Sahnesi ile Roastery Sahnesi ve Uygulama Alanı’nda, Şerif Başaran, Atilla Narin, Ayşen Üçcan Keskinkılıç, Sam Çeviköz gibi sektörün önde gelen birçok isminin yer aldığı etkinlik ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. İlk iki gününde profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, son iki günde ise hem profesyoneller hem de kahveseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İzmir Kahve Fuarı, 1 Haziran 2023 Perşembe günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Sektörün öncü firmaları, kahve profesyonellerinin kahve endüstrisinde ihtiyaç duyduğu öğütücülerden kavurmaya kadar farklı makineler, malzemeler ve kahve ile ilgili her şeyin yer alacağı fuar, Türkiye’den ve dünyadan ağırlayacağı ziyaretçileri için sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Ziyaretçiler, kahve endüstrisinin en yenilikçi ürünlerini ve kahve dükkânı ekipmanlarını aynı çatı altında keşfedebilip fuar alanında yüz yüze ve kolayca satın alabilecek.

SON 2 GÜN KAHVE TUTKUNLARINI DA AĞIRLAYACAK

10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuar, ilk iki günde profesyonel ziyaretçileri, son iki günde ise profesyonellerin yanı sıra kahve meraklıları ve tutkunlarını da ağırlayacak.

“Demleme ve Tadım Sahnesi” ile “Roastery Sahnesi ve Uygulama Alanı”nda düzenlenecek farklı söyleşi, kahve kavurma, demleme gibi etkinliklerin de yer alacağı fuar birbirinden değerli isimleri de ziyaretçilerle buluşturacak. “Demleme ve Tadım Sahnesi”nde Atilla Narin, Aykut Yaşar, Ayşen Üçcan Keskinkılıç, Elif Ünal, Ercan Turan, İsmail Gökcan, İsmet Demir, Levent Öncü, Mert Dinler, Sam Çeviköz, Orkun Üstel gibi isimler farklı etkinliklerde ziyaretçilerle bir araya gelecek. Birbirinden değerli isimler; kahve demlemeden kahve dükkanı açarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine, kahve ekipmanlarından 3. dalga kahve akımına ve Türk Kahvesinin 500 yıllık öyküsüne kadar birçok farklı konuda söyleşiler ve workshoplar gerçekleştirecek. Roastery Sahnesi ve Uygulama Alanı’nda ise Şerif Başaran’ın yanı sıra Aykut Yaşar, Şahin Demirden, Müjdat Aydın ve Yury Stalmakhou kahve kavurma ve teknikleri ile ilgili farklı etkinlikler yapılacak.

Fuarla ilgili tüm bilgilere ve detaylı etkinlik programına https://kahvefuari.com/ adresinden ulaşılabilinecek.