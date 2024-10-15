Hizmet Üretim Endeksinde Azalış

Hizmet üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,1, aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet Üretim Endeksinde Azalış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet üretim endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,0 azaldı.

Kaynak: AA

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