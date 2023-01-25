İhracatçılardan 'dolar' çıkışı: Rahatlatacak kur 23-25 aralığı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, ikinci 6 aydan daha umutlu olduklarını söyleyerek, “döviz kurlarının ne yazık ki ihracatçıların istemediği bir durumda olduğunu” dile getirdi.

Dünya gazetesinin haberine göre, kur konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Sertbaş, resesyon, savaş ve seçimin üste üste geldiğini, kurların bir an önce arzuladıkları, rekabet edebilecek seviyelere gelmesini istediklerini ifade etti. Öte yandan kurun artmasının enflasyonun artması demek olduğunu belirten Sertbaş, “Ufak ufak enflasyon oranında gitseydi çok fazla rahatsız etmeyecekti. Bu kadar enflasyonun olduğu bir ortamda kur daha nasıl bu seviyelerde olabilir? Seçimin sonucu ne olursa olsun normal ekonomik koşullara dövizin bir nebze olsun ihracatçıyı rahatlatacak seviyeye geleceğini düşünüyoruz” dedi.

İHRACATI RAHATLATACAK KUR 23-25 ARALIĞI

Hazır giyim sektörünün yeşil dönüşüm konusunda çok daha büyüme şansı olduğundan söz eden Burak Sertbaş, bu alanda yeni yatırımlar yapılması, destek alınması gerektiğini ifade etti. Yeşil dönüşüme her anlamda uyum sağlanırsa özellikle Avrupa pazarında diğer ülkelerden rekabet adına avantaj sağlanılacağını kaydetti. Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, “Yılın başından beri dolar kuru baskılanıyor. Şu an ihracatımızı rahatlatacak kur 23-25 aralığı. Bu bütün sektörler için geçerli” dedi.