Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: Yeni düzenleme nasıl olacak?

Türkiye, seçimlerden sonra ekonomide atılacak adımları bekliyor. Muhalefetten birçok isim, ekonomi yönetiminin acı reçeteyi vatandaşa içireceğinde hemfikir. Kredi kartı, nakit avans gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı uygulamalarda daralma adımları gelirken, vergilerin arttırılabileceğine dair de endişe yaşanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve başladığı ilk günlerde, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasına dair düzenleme yapmıştı. İlk defa 2023 yılında, araç sahipleri ek vergi ödemişti.

Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini değerlendirdiği açıklamalarında Orta Vadeli Program'dan enflasyona kadar pek çok konuyu değindi. Bakan Şimşek "Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız, Türk Lirasını güçlendirecek kredi genişlemesini yavaşlatacak bir program uygulamaya başladık" dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI: “MERKEZ BANKASI ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAK”

“Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek” iddiasında bulunan Şimşek, “Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak. Kredi hacmindeki genişleme enflasyonla hedefleri tutarlı bir hale geliyor. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdi. Amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek” dedi.

VERGİ MESAJI: İSTİSNALARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen vergi düzenlemesine dair de konuşan Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini atışmayacağız. Çok netiz bu konuda.

İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. Enflasyonist vergi olmayacak. Katma Değer Vergisi üst oranını artırmayacağız, gelir vergisini artırmayacağız.

Orta vadeli programda şunu et bir şekilde ortaya koymuşuz, demişiz ki; İstisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Çok net çizmişiz.”

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonun düşmeye başlayacağı tarihi de söyledi:

“Enflasyon Temmuz 3'den itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız.”