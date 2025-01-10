Enflasyon Hesaplaması Değişiyor! İTO Başkanı Duyurdu: İlk Veri 1 Şubat'ta Açıklanacak

İstanbul'un enflasyon verisi için yeni indekse geçiliyor. İTO, kentte; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 1995 yılı bazlı açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ni yeniledi. İlk sonuçları 1 Şubat’ta açıklanacak yeni indekste ana harcama grup sayısı 8’e, madde sayısı 493’e, fiyat toplama sayısı da 24 bin 500’e çıkarılıyor.

YENİ HESAPLANAN VERİ 1 ŞUBAT İTİBARİYLE YAYIMLANACAK

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ocak ayı Meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın uzun yıllardır hazırlamış ve kamuoyuna sunmuş olduğu İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin 1 Şubat 2025 itibari ile yeni bir muhteviyatla yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.

Şekib Avdagiç, 1995 ve 1985 bazlı Ücretliler Geçinme İndekslerinin, değişen tüketim alışkanlıkları ve hayatımıza giren yeni hizmet ve ürünleri temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle yenilenmesine karar verildiğini bildirdi.

242 OLAN MADDE SAYISI 493'E ÇIKARILDI

Bu kapsamda alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulunun, İTO’nun ilgili müdürlüğü ve Nielsen IQ Türkiye ile, aylık 350 hane takip edilerek toplamda 2 bin 400 hanenin katılım gösterdiği hane halkı tüketim araştırması yaptığına işaret eden Avdagiç, “Araştırma sonucu, mevcut sepetimizdeki 8 olan ana harcama grup sayımızı 12’ye, 242 olan madde sayımızı 493 adede ve 15 bin 275 olan fiyat toplama sayımızı ise kadromuzu genişleterek 24 bin 500 adete çıkarmış bulunmaktayız” bilgisini verdi.



2024 yılında İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27 artmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi