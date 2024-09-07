Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak? Sıfır Zam Tehlikesi...

2025 Ocak emekli aylığı zammı için gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli aylığı için Ocak rakamları gelmeye başladı.

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından zam oranları hesaplanırken taban maaş artışı da gündeme geldi. Emekli maaşı ile ilgili beklentiler güçlenirken, rakamlar da büyük merak konusu oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Taban maaş nasıl hesaplanıyor?

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken, memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.

REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz zam dönemlerinde uygulanan refah payı ile ilgili beklentiler yükselirken, bu kararın Aralık ile Ocak aylarında verilmesi öngörülüyor. Bu durumda hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranlarına refah payı eklenmesi hem de zam oranlarının eşitlenmesi de gündeme gelecek. Böylece oranların yüzde 20'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

YENİ TABAN MAAŞ

Zam oranlarının dışında en düşük emekli maaşıyla ilgili de beklentiler güçlendi. Temmuz ayında 10 bin liradan 12.500 TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşının Ocak ayında enflasyonun kesinleşmesinden sonra artırılması gündemde.

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Eğer değişiklik olmazsa yine 11 bin TL ve altında kök maaşı olanların sıfır zam tehlikesiyle karşılaşacağı öngörülüyor. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor. Bu durumda refah payı hariç tutulduğunda taban aylıklar yüzde 13.44 oranındaki artışa göre 14 bin 180 TL'ye çıkıyor. Böylece taban aylıkların yani en düşük ödenen emekli aylıklarının 14-15 bin TL bandına çekilmesi söz konusu olacak.