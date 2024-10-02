Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Serbest piyasada 34,2220 liradan alınan dolar, 34,2240 liradan satılıyor. 37,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,8970 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2210 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9830 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM NE?

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti. Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Avrupa borsalarında, Orta Doğu'da çatışmalara ilişkin endişelerin artmasıyla dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa'nın bankacılık endeksi yüzde 2,84 düşüşle kayıplara öncülük etti. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,65 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 1,17 değer kaybetti.

Makroekonomik veriler tarafında ise dün, düşen enerji fiyatları eylülde Avro Bölgesi'ndeki enflasyon oranını son üç yılın en düşük seviyesine indirdi. Bölgede mal ve hizmet fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla ortalama sadece yüzde 1,8 arttı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, 3 yılı aşkın bir süredir ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadede Euro Bölgesi ekonomisi için ideal olarak gördüğü yüzde 2 hedefinin altında kaldı.

Buna ek olarak, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında 0,8 puan düşerek 45 puana inerken, Almanya'da imalat sanayi PMI 40,6 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın zayıf kalmayı sürdürdü.

İngiltere'de imalat sektörü PMI verisi ise eylülde 51,5 ile beklentilere paralel şekilde büyümesini sürdürürken, iş dünyası güveni 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, söz konusu verilerden alınan sinyallerin, ECB'nin para politikasını gevşetmeye devam edeceği ve ekimde politika faiz oranını tekrar düşüreceği yönündeki beklentileri artırdığını söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,04 düşerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir seyir hakim olurken, Çin'de tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Orta Doğu'da artan gerilimin Asya piyasalarında da risk iştahını törpülemesine karşın, Çin'in açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin etkisiyle Hong Kong pozitif seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan dün, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri İşiba Şigeru, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

İşiba'nın, görevini 27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlere kadar yürütmesi bekleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi 36,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,1 azalışla 143,57 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 143,9 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 5,8 yükseldi.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,25 azalışla 9.351,22 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,1978'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2080 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de ADP Özel Sektör İstihdamı verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, temmuz ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

Kaynak: AA