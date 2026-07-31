Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 31 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 47.41 liradan, euro 54.32 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Son Güncelleme:
Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 31 Temmuz Cuma Güncel Döviz Kurları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 47,2942, satışta 47,4838 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2744, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1501, sterlin/dolar paritesi 1,3424 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyindeydi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 47.3274 (alış) 47.4126’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
54.3250 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Depoyu Dolduracaklar Dikkat, Motorin Rekor Seviyeye Yükseldi Motorin ve Benzin Fiyatları Bir Kez Daha Arttı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Oldu En Düşük Emekli Aylığı 23 Bin 552 Lira Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı: Saldırgan 15 Yaşında Çıktı Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş
Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de: 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi
Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahiste 33 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Bakan Gürlek Duyurdu: Yasa Dışı Bahiste 33 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı