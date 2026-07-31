Depoyu Dolduracaklar Dikkat, Motorin Rekor Seviyeye Yükseldi

Döviz kurundaki hareketlilik, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve art arda gelen vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 3,71 TL, benzine ise 10 kuruş zam uygulanırken, motorin birçok ilde 80 TL seviyesini aşarak yeni bir eşiği geride bıraktı.

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Depoyu Dolduracaklar Dikkat, Motorin Rekor Seviyeye Yükseldi
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Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel petrol fiyatlarındaki değişim ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,71 TL, benzinin litre fiyatına ise 10 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatların pompaya yansımasıyla birlikte motorin birçok ilde 80 TL seviyesinin üzerine çıktı. Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

MOTORİNE DEV ZAM

31 Temmuz Cuma günü itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında motorine litre başına 3,71 TL, benzine ise 10 kuruş fiyat artışı uygulandı. Zamların ardından motorin fiyatları birçok şehirde 80 TL eşiğini aşarak yeni tarifeden satışa sunulmaya başlandı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.18 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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