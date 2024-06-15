Çeşme'de oda fiyatları 25 bin TL'ye dayandı

İzmir Çeşme'deki tüm oteller bayram için hazırlıklarını tamamlamış durumda ve tatilciler otellere yerleşmeye başladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Tuğgan, otellerde doluluk oranlarının şu anda yüzde 80 civarında olduğunu ve bayram süresince bu oranın yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Tuğgan, "Rezervasyonlar son hafta içinde önemli ölçüde arttı. Otellerimizde hala boş yerler bulunmakta ancak son dakika rezervasyonlarıyla doluluk oranının yüzde 90-100'e çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Çeşme'de ek güvenlik tedbirleri alındı. Polis ve jandarma ekipleri bayram süresince yoğun olarak görev yapacak.

Çocuklu aileler için özellikle çekici olan bayram tatili, okulların kapanmasıyla birlikte uzun bir tatil süresi sunuyor. Bu durum, bölgedeki turistik aktiviteler ve otel faaliyetlerinde artışa neden oluyor.

Son olarak, tatil için Çeşme'yi tercih edenlerin önceden rezervasyon yapmalarının önemli olduğu vurgulanıyor. Fiyatlar otel türüne ve hizmet kalitesine göre değişiklik gösteriyor, günlük fiyatlar 3 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.