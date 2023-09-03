Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 1 Eylül itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı, bir önceki haftaya göre yaklaşık 74 bin kişi artarak 6 milyon 264 bin 723'e ulaştı.

Pay senetlerinin toplam büyüklüğü ise 9,32 trilyondan 9,8 trilyona çıktı.

Verilere göre geçen hafta itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayısı 9,18 milyondan 9,26 milyona; bakiyeli hesap sayısı ise 12,3 milyondan 12,42 milyona yükseldi.

BORSA YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 7.837,07 ve en yüksek 8.060,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,40 artarak 8.056,12 puandan tamamladı.

ALFA SOLAR ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

BIST 100 endeksinde haftalık bazda en çok yükselen hisse yüzde 60,85 ile Alfa Solar Enerji oldu. Alfa Solar Enerji’yi yüzde 50,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 32,19 ile Çemtaş izledi.

En çok değer kaybedenler yüzde 6,61 ile Garanti BBVA, yüzde 5,85 ile Global Yatırım Holding, yüzde 4,45 ile Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

HALKA ARZLAR İLE REKOR KIRILIYOR

Borsada yatırımcı sayısı, halka arzlara yoğun ilgi sayesinde yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Son 1 ayda borsadaki yatırımcı sayısı 1,1 milyondan fazla artış gösterirken 2023'te halka arz edilen şirket sayısı 30'u geçti.

Ağustos ayı içerisinde İzdemir Enerji, Tatlıpınar Enerji, Ofis Yem Gıda, Baydöner Restoranları, Enerya Enerji, Kuzugrup Gayrimenkul ve ebebek halka arz olmuştu.



Tablo: Merkezi Kayıt Kuruluşu