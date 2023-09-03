Memur ve memur emeklisine zam kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memur ve memur emeklisine zam kararı Resmi Gazete'de

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri sonucu belli olan zam oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yapılan zam oranı resmiyet kazandı.

2024'TE YÜZDE 15+10, 2025'TE İSE YÜZDE 6+5 VERİLECEK

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memur ve emekli memur zammı belli oldu!Memur ve emekli memur zammı belli oldu!Ekonomi

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