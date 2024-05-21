Borsa günü yeni rekorla kapadı

Borsada BİST 100 endeksi, yüzde 1,45 artarak günü 10.895,25 puanla kapayarak, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. En çok kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 3,47 ile spor oldu.

Borsa günü yeni rekorla kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,45 değer kazancıyla günü 10.895,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.088,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 155,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 215,5 milyar lira oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR, BANKACILIK OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 6,05, holding endeksi yüzde 2,43 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,47 ile spor oldu.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını söyledi.

Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin söylentiler söz konusu seyirde etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da ticaret dengesi, İngiltere'de enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
Sirke gibi keskin hafızanın sırrı 8 yiyecek! Beyni ve hafızayı fişek gibi yapıyor Sirke gibi keskin hafızanın sırrı 8 yiyecek! Beyni ve hafızayı fişek gibi yapıyor
Merkez Bankası eski başekonomisti "eşi benzeri yok" diyerek paylaştı Merkez Bankası eski başekonomisti "eşi benzeri yok" diyerek paylaştı
Duyurusuyla bile olay olmuştu! Kanal D'den Camdaki Kız'ın yerine yeni dizi Duyurusuyla bile olay olmuştu! Kanal D'den Camdaki Kız'ın yerine yeni dizi
Mahfi Eğilmez'den 2001 hatırlatmalı kriz uyarısı: Elimizi yakabilir Mahfi Eğilmez'den 2001 hatırlatmalı kriz uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor!
Yapı Kredi satışa çıktı, Koç Holding'den açıklama yapıldı! Yapı Kredi satışa çıktı!
Kulis: Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı
ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken yıl sonu dolar kuru tahmini
Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!