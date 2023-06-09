Binance'den dolar hamlesi: Askıya aldı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, dolar cinsinden para yatırma işlemini askıya aldığını ve bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibarıyla durdurmaya hazırlandığını açıkladı.

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Binance'den dolar hamlesi: Askıya aldı!

Binance, ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US'un, SEC'in açtığı dava nedeniyle ABD doları cinsinden para yatırılmasının durdurulacağını açıkladı.

Binance hedef haline getirildiklerini, yöneltilen iddiaların haksız ve temelsiz olduğunu, zamanında para çekme süreçlerinin tamamlanması için tüm dolar cinsinden para yatırmalarının ya da alım emirlerinin durdurulması kararını aldıklarını açıkladı. Öte yandan Binance, bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibarıyla durdurmaya hazırlandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bu hafta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsası Binance ve Coinbase’a karşı çeşitli önlemler alırken Avrupa Birliği (AB) ise kripto sektörü için bir düzenleyici paketi de onaylamıştı. SEC, pazartesi günü (5 Haziran) Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya dava açtıktan bir gün sonra bir diğer kripto para borsası Coinbase'e de dava açarak kripto piyasası üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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