Benzin ve motorine yeni zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli!

Enflasyon ve kur krizi, TL'nin negatif getirisine yol açarken benzin ve motorine yeni zam gelecek. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Benzin ve motorine yeni zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli!

Yüksek seyreden enflasyon ve dolar kurunda yaşanan yüksek seyir raflardaki fiyatlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak NTV'de yer alan habere göre, benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam gelecek. Yeni zamlı tarife bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzin ve motorine yeni zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli! - Resim : 1

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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