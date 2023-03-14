Aydın'da ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Ramazan ayının gelmesi ile iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesi için Aydın'da uygulanacak olan fiyat tarifesi de belli oldu.

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Aydın'da ramazan pidesinin fiyatı açıklandı

Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü bu yıl 220 gram olan ramazan pidesinin 7,50 TL'den az olmayacak şekilde satılacağını belirtti.

Başkan Künkcü, "11 ayın sultanı Ramazan ayına nasip olursa 23 Mart Perşembe günü giriyoruz. İftar sofralarımızın vazgeçilmesi ramazan pidesi fiyatlarımızı yaptığımız toplantıların ardından belirledik. 220 gram pide 7,50 TL, 300 gram pide 10 TL, 440 gram pide 15 TL, 600 gram pide ise 20 TL'den satılması uygun görüldü. Tüm hemşerilerimize ve esnaflarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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