Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

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Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 500,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 17.770 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 8.210 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 31.930 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.280 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 değer kazancıyla 10.680 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yatay seyirle 1,0916'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0930 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de resesyon endişelerinin azalmasıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen toparlanmanın haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Avrupa'da, özellikle Almanya başta olmak üzere ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğine ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay da faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakıldığına dikkati çeken analistler, bankanın yıl sonuna kadar 6 kez faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 2,25 seviyelerine çekebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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