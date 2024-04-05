Arçelik ismi tarihe karışıyor: Yeni marka duyuruldu

Arçelik AŞ'nin Türkiye de dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının Beko olacağı açıklandı.

Arçelik ismi tarihe karışıyor: Yeni marka duyuruldu

Arçelik ismi 69 yılın ardından siliniyor. Şirket, Beko ismi altında toplanma kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak.

Açıklamada böylece, tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştiriliyor.

Açıklamada şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

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