Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum Ne?
Vatandaşlar kontak çevirmeye korkarken, geçen günlerde gelen indirim haberleri yüzleri güldürdü. İşte güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin son bilgiler...
Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, akaryakıt fiyatları da bu zamlardan sık sık nasibini alıyordu. Ancak bu hafta ve geçen hafta hem benzinden hem de motorinden indirim haberleri geldi.
Vatandaşlar tabelanın değişim hızına yetişemez hale geldi. Ancak benzin ve motorine gelen indirimlerin ardından fiyatlarda bir düşüş yaşandı.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler, benzin fiyatına da yansırken, Cuma günü litre fiyatında 1,83 TL indirim geldi. Benzinde yaşanan fiyat düşüşünün ardından, motorine de indirim geldi. Motorinin litresi 1,50 TL ucuzladı. LPG fiyatına ilişkin ise henüz bir değişiklik haberi gelmedi.
BÜYÜK ŞEHİRLERDE AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 41,42 TL
Motorin: 41,67 TL
LPG: 24,59 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 41,55 TL
Motorin: 41,74 TL
LPG: 25,13 TL
ANKARA
Benzin: 41,88 TL
Motorin: 42,17 TL
LPG: 25,14 TL
İZMİR’DE:
Benzin: 42,34 TL
Motorin: 42,70 TL
LPG: 24,89 TL