Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum Ne?

Türkiye’de iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, akaryakıt fiyatları da bu zamlardan sık sık nasibini alıyordu. Ancak bu hafta ve geçen hafta hem benzinden hem de motorinden indirim haberleri geldi.

Vatandaşlar tabelanın değişim hızına yetişemez hale geldi. Ancak benzin ve motorine gelen indirimlerin ardından fiyatlarda bir düşüş yaşandı.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler, benzin fiyatına da yansırken, Cuma günü litre fiyatında 1,83 TL indirim geldi. Benzinde yaşanan fiyat düşüşünün ardından, motorine de indirim geldi. Motorinin litresi 1,50 TL ucuzladı. LPG fiyatına ilişkin ise henüz bir değişiklik haberi gelmedi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 41,42 TL

Motorin: 41,67 TL

LPG: 24,59 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 41,55 TL

Motorin: 41,74 TL

LPG: 25,13 TL

ANKARA

Benzin: 41,88 TL

Motorin: 42,17 TL

LPG: 25,14 TL

İZMİR’DE:

Benzin: 42,34 TL

Motorin: 42,70 TL

LPG: 24,89 TL