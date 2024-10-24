ABD'de PMI Verileri Beklentilerin Üstünde

ABD'de imalat sanayi PMI verileri duyuruldu.

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ABD'de PMI Verileri Beklentilerin Üstünde

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık 0,5 puan artarak 47,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI ekimde geçen aya kıyasla 0,5 puan artarak 47,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 47,5 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, eylülde 47,3 değerini almıştı.

HİZMET SEKTÖRÜ DE BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ekimde geçen aya göre 0,1 puan artışla 55,3'e yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan endeksin 55 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğünü gösteren endeks, eylülde 55,2 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde aylık bazda 0,3 puan yükselerek, 54,3'e ulaştı. Söz konusu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, eylülde 54 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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