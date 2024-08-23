Üniversiteye Kayıt Yaptıramayan Adaylara Mazeret Kaydı Hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Buna göre, herhangi bir nedenle kayıt yaptıramayan adaylar, 26 Ağustos-2Eylül tarihleri arasında mazeret kaydı yapabilecek.

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Üniversiteye Kayıt Yaptıramayan Adaylara Mazeret Kaydı Hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı.

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek."

Kaynak: Ajanslar

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