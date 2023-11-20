Ara tatil sonrası okullarda ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından okula döndü.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı. Kırklareli'nde de öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarına geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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