ABB'den Ankara'da 'Üniversiteye Hazırlık Kursu'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Belediyesi iş birliğiyle yaşama geçirilen Haymana Aile Yaşam Merkezi’nde 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ücretsiz “Üniversiteye Hazırlık Kursu” başlattı.

Haymana Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Ceren Arıcı, merkezde sosyal etkinlikler, eğitimler ve haftanın 7 günü spor aktivitelerine yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, “Haymana AYM içerisinde 4 spor salonumuz, çocuk etkinlik merkezimiz, gençlik merkezimiz, kütüphanemiz ve kadınlar lokali ile hizmet vermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi ve Haymana Belediyesinin desteğiyle 60 civarında mezun ve 12. sınıf öğrencisine yönelik ücretsiz ‘Üniversiteye Hazırlık Kursu’ vermekteyiz. Eğitim bu yıl sonuna kadar devam edecek” dedi.

Kaynak: ANKA