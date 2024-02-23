Yunanistan’da ana muhalefet karıştı: Çipras, selefini hedef aldı; Kasselakis, karşısına “rakip” istedi

Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA, dördüncü kongresini başlattı.

Komşunun popüler muhalefet lideri Stefanos Kasselakis, partinin başına geçtiği günden beri gündemdeki yerini koruyor. Geçen yılın Mayıs ayında iktidardaki Nea Demokratia Partisi’ne kaybeden SYRIZA, aldığı yüzde 17,5 oyla parlamentodaki sandalye sayısını da düşürmüştü. Açık ara mağlubiyetin ardından SYRIZA’nın lideri Aleksis Çipras istifasını vermiş yerine ise çok tartışma yaratacak bir isim gelmişti.

ABD’de büyüyen, uzun yıllar Yunanistan’dan uzak kalan ve başkanlığından çok kısa bir süre önce partiye resmen katılan Stefanos Kasselakis, rakibi Efi Ahçioğlu’na karşı girdiği seçimi kazanarak partinin yeni genel başkanı olmuştu.

Çipras’tan övgüler bahsederek bayrağı devralan Kasselakis’in genel başkan olmasının ardından partiden istifalar artmış kısa bir süre sonra Efi Ahçioğlu, eski Maliye Bakanı Öklid Çakalatos, Aleksis Haritsis, Dimitris Canakopoulos tarafından Nea Aristera (Yeni Sol) adında yeni bir parti kuruldu.

ÇİPRAS’TAN KASSELAKİS’E SERT ÇIKIŞ

Son yapılan anketlerde oy oranlarının düştüğü görülen SYRIZA’da Kasselakis’e karşı güven sarsıldı. ABD’de bulunduğu dönemde Golden Sachs’te çalışan ve sonrasında deniz nakliyeciliği şirketi kurarak CEO olan Kasselakis’in partideki yönetim biçimi eleştiriliyor.

ÇİPRAS YENİDEN ADAY OLMAYACAK

Gözler kongreye giden SYRIZA’dayken eski genel başkan Aleksis Çipras, istifa etmesinin ardından ilk kez bir açıklama yaparak halefi Kasselakis’i hedef aldı. Çipras, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde SYRIZA’nın daha büyük hezimete uğramaması için parti liderliği için üyelere başvurulmasını ve liderlik seçiminin tekrarlanması gerektiğini vurguladı. Çipras, yeniden aday olmayacağını da söyledi.

Çipras’ın sözlerine yanıt veren Kasselakis, SYRIZA’nın oylarının selefi döneminde düştüğünü hatırlattı ve partisine seslenerek “karşıma bir rakip çıkarın” dedi.

SYRIZA İÇİN YENİ İSİMLER

Çipras’ın bu çıkışının ardından, partide Kasselakis’in karşısına kimin çıkacağı merak konusu oldu. Şu ana kadar partide öne çıkan isimlerin başında Meclis Grup Sekreteri Olga Yerovasili oldu.

Parti için adı geçen bir diğer isim ise Dionisis Tebenoras oldu. Tebenora, aday olmayacağını söyleyerek “Sandalyeler ve ofisler bize teklif edilmiş olsa da biz onları asla sahiplenmedik. Onlara ihtiyacımız bile yok, çünkü toplum içinde hiçbir pay istemeden, özveriyle, fedakarlıkla mücadelemizi veriyoruz. Sol, mesihler ve kahramanlar üretmez. Toplumsal rol modelleri üretir. Bu davayı yaşatmak bizim görevimiz. Bu davanın ilerlemesi için kamu yararına bir şeyler yapılması gerekiyorsa bunu memnuniyetle yaparız çünkü biz böyle büyüdük" dedi.

ÇİPRAS HÜKÜMETİNİN SÖZCÜSÜ YENİDEN AKTİF SİYASETTE

Öte yandan SYRIZA’dan ayrılarak Meclis’te yeni bir grup kuran Aleksis Haritsis liderliğindeki Nea Aristera’ya (Yeni Sol) SYRIZA hükümetinin sözcüsü Gabriel Sakellaradis katıldı. Yunanistan’ın kreditörlerle müzakere sürecinde hükümette aktif görev alan Sakellaradis, partinin ikinci hükümetinde yer almamıştı.

Aktif siyasete uzun bir ara veren Sakellaradis, 2 gün önce Haritsis ile bir araya gelerek dönüşünü resmileştirdi. Nea Aristera’nın siyasi planlamasından sorumlu olacağı söylenen Sakellaradis’in, Avrupa Parlamentosu seçimleri için de aday gösterilebileceği konuşuluyor.

Haritsis ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Sakellaradis, “Uzun yıllar süren bir ayrılığın ardından siyasi evime döndüğümü hissetmek benim için büyük bir mutluluk. Bu kriz döneminde bunu şimdi yapmanın görevim olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sakellaradis, “siyasetin büyüsünü kaybeden, siyasetten uzaklaşan herkesi bizimle güçlerini birleştirmeye” çağırarak “Hükümetten endişe duyanlar veya Sol'un itibarsızlaştırılmasından dolayı hayal kırıklığına uğrayanları bile" ifadesini kullandı.

Avrupa’da solun ateşini yakan SYRIZA son 10 yıldaki düşüşü hayal kırıklığı yaratsa da Nea Aristera’nın Radikal Sol’un yerini alabileceği konusunda endişeler var. Öte yandan SYRIZA’nın giderek devam eden düşüşü ana muhalefet konumunu da kaybedebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem