Yatağında hapşıran üniversiteli gencin beyni patladı

ABD'deki Alabama Üniversitesi'nde okuyan bir gencin hayatı yatağında hapşırmasıyla kabusa döndü. Bugün 26 yaşında olan Sam Messina isimli bir genç, üniversitede okurken yatağında hapşırdı. Bir anda burnundan kan gelen Messina, kız arkadaşını arayarak durumu haber verdi ve bayıldı.

Messina'nın kız arkadaşı Nicole Kramer, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Erkek arkadaşını bayılmış ve kanlar içerisinde bulan talihsiz kadın hemen hastaneye haber verdi. Felç geçirdiği tespit edilen Messina'nın hapşırdığı sırada beyninin patladığı ve burnundan pıhtılar çıktığı tespit edildi.

Bilinci yerine gelen ve elleri karıncalanmaya başlayan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı ve doktorlar beyninde kanama olduğunu tespit etti. Messina yapılan müdahalelerin ardından başka bir hastaneye kaldırıldı.

The Sun'da yer alan habere göre doktorlar talihsiz gence, beynindeki atardamarları ve damarları birbirine bağlayan damarların dolaşmasına neden olan "Arteriyovenöz Malformasyon (AVM)" teşhisi koydu.

Dünyada çok nadir görülen AVM, genellikle yırtılarak beyinde kanamaya ve diğer sorunlara neden olana kadar tespit edilmesi çok zor bir hastalık. Messina'nın hapşırmasıyla tetiklenen hastalık talihsizç gencin kısa süreli felç geçirmesine neden oldu.

Oluşan pıhtının çıkarılması için 3 kez beyin ameliyatı geçiren Messina, üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Geçirdiği dönemi anlatan Messina şu ifadeleri kullandı: “Bir hafta hastanede kaldım ve 27 zımba teli taktırdım, zımba telleri çıkarılmadan önce bir ay evde yatakta iyileştim. Gerçekten garip bir zamandı, tek düşünebildiğim hayatımı nasıl tekrar yoluna koyacağım oldu."

ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON BELİRTİLERİ

Vakaların yaklaşık yüzde 15'inde AVM'ler semptomlara neden olmuyor ve tesadüfen bulunuyor. Bununla birlikte, durum teşhisi konanlarda yaygın olan belirtilerden bazıları şöyle:

- Nöbetler: Vakaların yaklaşık yüzde 20'si hastanın nöbet geçirmesi nedeniyle tespit edilir.

- Kanama: AVM'lerin yüzde 50'den fazlası bir kanamadan sonra bulunur. Bunun belirtileri, genellikle mide bulantısı, kusma, nörolojik problemler veya azalan bilinç düzeyi ile birlikte ani başlayan şiddetli baş ağrısını içerir.

- Baş ağrıları: Baş ağrıları, AVM'deki yüksek kan akışından kaynaklanabilir.

- Felçler: Beyin AVM'leri, yakındaki beyin dokusunu oksijen ve besinlerden mahrum bırakarak inme benzeri semptomlara neden olabilir.