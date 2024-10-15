Venezuela'da Petrol Terminalinde Yangın Çıktı 18 Yaralı Var

Venezuela’daki La Salina petrol terminalinde çıkan yangında 18 kişi yaralandı.

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Venezuela'da Petrol Terminalinde Yangın Çıktı 18 Yaralı Var

Venezuela’nın Zulia eyaletinde yer alan Maracaibo Gölü kıyısındaki Cabimas kentinin batısında bulunan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya ait La Salina petrol terminalinde yangın çıktı. Yangının, tesisteki ham petrol depolama tankında çıktığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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