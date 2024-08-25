Pakistan’da Sokaklar Savaş Alanına Döndü: 2 Ölü, 12 Yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde iki grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Çıkan olaylarda çok sayıda araç ateşe verildi.

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Pakistan’da Sokaklar Savaş Alanına Döndü: 2 Ölü, 12 Yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde Erbain Yürüyüşü öncesi iki grup arasında çatışma çıktı. Gruplar birbirine ateş açarken, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, çok sayıda araç da ateşe verildi.

Pakistan’da Sokaklar Savaş Alanına Döndü: 2 Ölü, 12 Yaralı - Resim : 1
Lasbela bölgesinde çıkan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karaçi Emniyet Müdürü Javed Alam Odho, kentte durumun kontrol altına alındığını belirtti.

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Kaynak: İHA

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Pakistan
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