Netflix, yılda 385 bin dolar maaşla çalışan arıyor
Netflix, yılda 385 bin dolar maaşla özel jetlerinden birinde çalıştırmak üzere uçuş personeli aradığını duyurdu.
Dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan Netflix, yayınladığı uçuş görevlisi iş ilanında bağımsız muhakeme yapabilecek, sağduyusu yüksek ve olağanüstü müşteri hizmetleri becerilerine sahip kişiler aradığını duyurdu.
YILLIK MAAŞI 385 BİN DOLAR OLACAK
Şirket, bu iş için alınacak çalışanlara verilecek maaşların 60 bin ila 385 bin dolar arasında değişeceğini ve bu miktarın, işe alınan kişinin geçmişi, deneyimi ve becerileri gibi faktörler dikkate alınarak belirlendiğini belirtti.
ABD'DE UÇUŞ GÖREVLİLERİN MAAŞI 62 BİN DOLAR
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre ABD’deki uçuş görevlilerin ortalama yıllık maaşı 62 bin dolar civarında. BBC’nin görüşlerine başvurduğu bir Netflix sözcüsü, şirketin uçuş görevlilerinin maaşının nasıl hesaplandığına dair ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağını söyledi.
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