Tek Bir Telefonda İki WhatsApp Hesabı Nasıl Kullanılır?

AYNI TELEFONDA İKİ WHATSAPP HESABI NASIL KULLANILIR?

WhatsApp Business Kullanma

WhatsApp, işletmeler için ayrı bir uygulama olan WhatsApp Business'ı sunmaktadır. Hem standart WhatsApp uygulaması hem de WhatsApp Business, aynı telefonda iki farklı hesap kullanımına olanak sağlar. Aşağıdaki adımları izleyerek her iki uygulamayı aynı cihazda kullanabilirsiniz:

WhatsApp ve WhatsApp Business uygulamalarını telefonunuza indirip kurun.

İlk WhatsApp hesabınızı standart WhatsApp uygulaması ile açın.

WhatsApp Business uygulamasını açın ve ikinci telefon numaranızla kaydolun.