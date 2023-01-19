80'lerden bu yana ilk: Kutup ayısı anne ve bebeğini öldürdü

GERÇEK GÜNDEM - ABD'nin Alaska eyaletinde bir kadın ve çocuğunun bir kutup ayısı tarafından öldürüldükleri duyuruldu.

Olay Alaska'nın batısında yer alan 168 nüfuslu küçük bir kasaba olan Wales'ta gerçekleşti. Kutup ayısının bölgedeki insanları kovaladıktan sonra kasabaya girdiği ve burada bulunan kişilere saldırdığı ifade edildi.

Saldırıda 24 yaşındaki Summer Myomick ve 1 yaşındaki oğlu Clyde Ongtowasruk hayatını kaybetti.

Kutup ayısının saldırının ardından bölgede bulunan bir başka kişi tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Saldırının ardından yetkili kurumların bölgeye ulaşmaya çalıştıkları ancak kötü hava koşulları nedeniyle başarılı olamadıkları belirtildi.

Kutup ayılarının insanlara yönelik saldırıları çok nadir gerçekleşiyor. The Wildlife Society'nin 2017 tarihli bir araştırmasına göre, 1870 ile 2014 yılları arasında sadece 73 kutup ayısı saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti ve 63 kişi yaralandı.

Reuters'a göre insanlara yönelik kutup ayısı saldırısı en son 2013'te gerçekleşmişti. Son ölümlü saldırının geçmişi ise 1980'lerin ilk yarısına kadar uzanıyor.

Ancak değişen iklim koşullarının kutup ayılarının davranışlarını da etkilemesinden endişe ediliyor.

Kutuplara yakın bölgelerde yaşayanlar iklim değişikliği nedeniyle buzulların daha hızlı erimesinin ayı sezonunu uzattığını ve ayılarla insanların karşılaşma sıklığını artırdığını söylüyor.

Kaynak: AA