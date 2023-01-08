NATO'dan Sırbistan'ın Kosova'ya asker gönderme talebine ret

NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR), Sırbistan’ın Kosova ile yaşanan gerilimin ortasında Kosova’nın kuzeyine asker ve polis konuşlandırılmasına yönelik talebine cevap verdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, KFOR’un Sırbistan’ın Kosova’ya asker gönderme talebi reddettiğini ve cevabın kendilerine “tesadüfen” manalı bir tarihte, Ortodoks Hristiyanların Noel arifesini kutladıkları tarihte ulaştırıldığını söyledi. Vucic, “Hepimiz cevabın ne olacağını biliyor ve bekliyorduk, bunu zaten daha önce de söylemiştim. Elbette, Sırbistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Kosova topraklarına dönmesine gerek olmadığı yönünde cevap verdiler” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararının KFOR’a Sırbistan’ı reddetme hakkı tanımadığını savunan Vucic, “Bize Noel arifesinde olumlu bir cevap ulaştırsalardı, o zaman bunun bir manası olurdu. Fakat Noel öncesinde olumsuz cevap geldiğinde bunun tesadüfen olmadığını anlayabiliyorsunuz” dedi.

KOSAVA, SIRBİSTAN'IN TALEBİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sırbistan, Kosova’nın kuzeyinde etnik Sırpların hayatlarının güvende olmadığı iddiasıyla ülkenin kuzeyine bin kişilik asker ve polis gücü göndermek amacıyla KFOR’a resmi müracaatta bulunmuştu. Sırbistan’ın talebi Kosova’nın sert tepkisine neden olmuş, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan ordusunun Kosova’ya bir daha asla ayak basamayacağını söylemişti.