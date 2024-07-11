Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO, Barış Yanlısı Olmadıklarını Gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuzey Atlantik İttifakı bir güvenlik sağlama aracı değil, bir çatışma aracı” ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO, Barış Yanlısı Olmadıklarını Gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin başkenti Washington DC’de devam eden NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Peskov, ittifakın Ukrayna'ya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliğine yönelik “kabul edilemez” bir tehdit olduğunu belirtti. “NATO Liderler Zirvesi’nde kabul edilen bildiri, Rusya’nın Avrupa'daki ve ABD'deki karşıtlarının Ukrayna konusunda barış ve diyalogdan yana olmadığını gösteriyor” ifadesini kullanan Peskov, “Kuzey Atlantik İttifakı bir güvenlik sağlama aracı değil, bir çatışma aracı” ifadelerini kullandı.

NATO’nun çatışmayı sürdürmek için oluşturulmuş bir ittifak olduğunu bir kez daha doğruladığını ve Ukrayna çevresindeki çatışmaya fiilen müdahil olduğunu söyleyen Peskov, “İttifakın ana hedeflerinden birinin peşinde olduğu açık, Rusya'yı baskı altına alarak stratejik yenilgiye uğratmak istiyorlar. Bu da bizi, yapılan görüşmede alınan kararları çok derinlemesine analiz etmeye, kabul edilen bildiri metnini çok dikkatli incelemeye mecbur bırakıyor. Bu ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik çok ciddi bir tehdit. Bütün bunlar NATO'yu caydırmak için dikkatli, koordineli ve etkili müdahale önlemleri almamızı gerektirecek” diye konuştu.

Batı’da Ukrayna’daki duruma karşı daha “objektif” bakış açısına sahip liderler de olduğunu vurgulayan Peskov, söz konusu liderlerin baskı altında kaldığını, diğer liderlerin çatışmacı açıklamalarının üstesinden gelmenin onlar için çok zor olduğunu belirtti. Ukrayna’nın Kasım ayında ikinci bir "barış konferansı" düzenlemek istediğine ilişkin yapılan haberlerle ilgili konuşan Peskov, şu anda bu konuyla ilgili kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirisi imzalanmıştı. Gelecek yıl içerisinde Ukrayna’ya 40 milyar euro tutarında asgari yardım sözü verilen bildiride, müttefiklerin NATO üyeliği de dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden “geri dönüşü olmayan yolda” Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği vurgulanmıştı.

Kaynak: İHA

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