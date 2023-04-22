Kraliçe Elizabeth'in ilk kez yayınlanan fotoğrafı

70 yıl boyunca ülkesini ve ona bağlı milletler topluluğunu yöneten, Birleşik Krallık'ın tahtta en uzun süre kalan ismi olan Kraliçe Elizabeth'in 97. doğum günü unutulmadı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybettiğinde 96 yaşındaydı. Tam 70 yıl boyunca saltanatını sürdüren Kraliçe'nin vefatı İngiliz halkını yasa boğmuştu.

70 YIL TAHTA KALDI

Yaşasaydı 21 Nisan'da 97 yaşına basacak olan Kraliçe Elizabeth'in ölümünden kısa bir süre önce çekilmiş ve daha önce görülmeyen karesi paylaşıldı.

Fotoğraf, Galler Prensi Harry ve Prenses Kate'in resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

"BU KARE GEÇTİĞİMİZ YAZ ÇEKİLDİ"

Paylaşımda "Bugün Majesteleri Kraliçe Elizabeht'in 97. doğum günü olacaktı. Kraliçe'nin torunlarıyla çekildiği bu kare geçtiğimiz yaz Balmoral'da çekildi" ifadeleri kullanıldı.