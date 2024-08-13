İtalya'da 22 Kentte Kırmızı Alarm Verildi

İtalya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle 22 kentte kırmızı alarm verdi.

İtalya'da 22 Kentte Kırmızı Alarm Verildi

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategorisinde belirleyen Sağlık Bakanlığı, bugün için aralarında başkent Roma'nın da olduğu 19 kenti, en yüksek risk seviyesi olan "kırmızı" kategoriye aldı.

Yüksek hava sıcaklığının hafta boyunca süreceği uyarısında bulunan Bakanlık, yarın için ülkenin kuzeyinden güneyine 22 kent için "kırmızı alarm" verdi.

Bakanlık, hasta, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere bu kentlerde yaşayanları sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı uyardı.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

Bugün "kırmızı" alarm verilen 19 kentten biri olan başkent Roma'nın farklı noktalarında termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi.

Tarihi başkentin ziyaretçileri, turistik noktalardan İspanyol Merdivenleri önündeki Barcaccia Çeşmesi başta olmak üzere şehirdeki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.

Başkentin simge yapılarından tarihi Kolezyum'u görmeye gelen ziyaretçilerin serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler ve güneşten korunabilmeleri için portatif çadırlar yerleştirildi.

Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ni de ziyaret eden turistler, Aziz Petrus Bazilikasına giriş için aynı isimli meydanda beklerken şemsiyelerle sıcaktan korunmaya çalıştı.

Başkentteki pek çok restoran ve kafe, açık alandaki oturma yerlerinin üzerine su püskürten serinleme sistemi kurdu.

Kaynak: AA

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