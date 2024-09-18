İsrail'den Gazze'de Son 24 Saatte İki Katliam

348 gündür abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail son 24 saatte iki katliam daha gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 272'ye yükseldi.

İsrail'den Gazze'de Son 24 Saatte İki Katliam

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 348 gündür sürdürdüğü saldırılarda bilanço yine arttı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 272'ye, yaralı sayısının da 95 bin 551'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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