İsrail, İran Saldırıları Sürerken Mescid-i Aksa'yı Kapattı

İsrail yetkilileri, İran'a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı kapattı.

İsrail, İran Saldırıları Sürerken Mescid-i Aksa'yı Kapattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını söyledi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

HEDEF ALINAN BÖLGELER

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Savaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı BaşlattıSavaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı BaşlattıDünya

İsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiasıİsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail İran ABD Saldırı
Milano'da Tramvay Raydan Çıktı: Ölü ve Yaralılar Var Milano'da Tramvay Raydan Çıktı, Ölü ve Yaralılar Var
Savaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı Başlattı Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte! İran Topyekûn Saldırı Başlattı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı