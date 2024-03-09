İsrail, Eurovision'a katılıyor: Şarkı onaylandı

Golan’ın önceki şarkıları ‘Dance Forever’ ve ‘October Rain’, EBU tarafından siyasi bulunduğu için reddedilmişti.

İsrail, Eurovision'a katılıyor: Şarkı onaylandı

Eurovision Şarkı Yarışması’nın düzenleyicisi olan Avrupa Yayın Birliği (EBU) İsrail’in Eurovision’a katılmasına izin verdiğini duyurdu.

Şarkıcı Eden Golan’ın ‘Hurricane’ adlı şarkısı, mayıs ayında İsveç’in Malmö kentinde gerçekleştirecek yarışmada İsrail’i temsil edecek.

Golan’ın önceki şarkıları ‘Dance Forever’ ve ‘October Rain’ ise EBU tarafından siyasi bulunduğu için reddedilmiş, şarkının sözlerinde değişikliğe gidilmesi istenmişti.

İsrailli kamu yayıncısı Kan, şarkı sözlerinin değiştirilmeyeceğini duyursa da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un devreye girmesiyle siyasi atıflı cümleler şarkıdan çıkarıldı.

Öte yandan Gazze’de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle başta İzlanda ve Belçika tarafından, Ukrayna’ya savaş açan Rusya gibi, İsrail’in de yarışmadan men edilmesi talep edilmiş, EBU’nun bu yönde bir tavır almaması ise tepki çekmişti.

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