İsrail, Batı Şeria'da 'ruhsatsız' olduğunu öne sürdüğü 3 evi yıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Muhammed Yusuf Tuaymat'ın 150 metrekarelik evini yıktığı belirtildi.

Tuaymat'ın evinde 30 kişinin yaşadığına işaret edilen haberde, Muhammed İbrahim el-Etimeyn'in 160 metrekarelik evinin de İsrail güçlerince yerle bir edildiği ifade edildi.

Etimeyn'in evinde de 25 kişinin yaşadığı aktarılan haberde, İsrail'in El Halil'de Filistinlilere ait bir ağılı da yıktığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Beytullahim kentinde de Filistinlilere ait 150 metrekarelik bir evi yıktığı bilgisinin yer aldığı haberde, söz konusu yapıların "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı aktarıldı.

İsrail'in Beytullahim'de işgalci Yahudi yerleşimciler için Filistinlilere ait arazilerden yol açtığı belirtilen haberde, İsrail makamlarının işgalci Yahudilere yeni alanlar açmak üzere, "elektrik ve sudan mahrum bıraktığı Filistinlilere ait evleri yıkma" uygulamalarına devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA