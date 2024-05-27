İran'da seçim süreci resmen başladı: Kimler aday olacak?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, seçim süreci resmen başlatıldı.

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İran'da seçim süreci resmen başladı: Kimler aday olacak?

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından, ülkede seçim süreci resmen başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bir kararname yayınlayarak seçim sürecinin başlatılması talimatını verdi.

Kararnamede, "Ayetullah Dr. İbrahim Reisi ve değerli arkadaşlarının şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunarken anayasanın 131. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun 38. ve 39. maddeleri kapsamında 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi seçim sürecinin başlatılması kararı alındı." ifadesi kullanıldı.

Buna göre, ülke genelindeki valilik ve kaymakamlıklara 3 gün içinde kendi bölgelerinde seçim merkezlerinin kurulması ve yönetim kurullarının oluşturulması talimatı verildi.

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra anayasaya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İRAN ANAYASASI NE DİYOR

İran anayasasına göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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