Hollanda'da Starbucks şubelerinde İsrail protestosu: 'Starbucks finanse ediyor, İsrail bombalıyor'

Hollanda'da ABD'li dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks şubelerinin önünde İsrail protestosu düzenlendi.

Hollanda'da Starbucks şubelerinde İsrail protestosu: 'Starbucks finanse ediyor, İsrail bombalıyor'

Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gruplar, kahve zinciri Starbucks'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri düzenledi. İsrail ve Starbucks aleyhine dövizler taşıyan grup, Rotterdam'daki Starbucks merkezinin önünde toplandı.

Göstericiler, Filistin bayrakları ve "Starbucks soykırım için içecek hazırlıyor", "Boykot Starbucks" yazılı dövizler asarak ve yere yapıştırarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca Starbucks'ın önünden geçen insanlara, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttılar.

Slogan atan göstericiler, "Starbucks finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Boykot Starbucks", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ve "Netanyahu terörist" gibi sözler kullandı.

Filistin destekçisi gruplar, diğer Starbucks şubelerinin önünde de eş zamanlı eylemler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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